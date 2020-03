Diese Touristen kamen nicht zum Relaxen hierher

«Fleissig und rotzfrech: So lassen sich die drei Einbrecher beschreiben, die wir Ende Januar verhaften konnten», heisst es am Donnerstag auf der Facebook-Seite der Kantonspolizei Thurgau. Fleissig deshalb, weil sie innerhalb von zwei Wochen ein- oder sogar mehrmals täglich zugeschlagen haben. Und rotzfrech, weil sie mit Leuchtwesten «auffällig-unauffällig» in Wohnquartieren umher spazierten und nach passenden Häusern Ausschau gehalten haben, so die Erklärung der Polizei.

Das Trio, ein 24-jähriger und zwei 26-jährige Albaner, hielten sich als Touristen in der Schweiz auf. Sie wurden nach Einbrüchen am 31. Januar 2020 bei einer gezielten Aktion durch die Kantonspolizei Thurgau verhaftet, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Festnahme gingen intensive Ermittlungen voraus, ein Teil des Deliktsguts konnte sichergestellt werden.

Fast täglich aktiv

Die Beschuldigten haben gemäss aktuellem Ermittlungsstand innerhalb von zwei Wochen praktisch täglich, teilweise mehrfach, Einbruchdiebstähle begangen. Die Einbrüche wurden auf Thurgauer Kantonsgebiet, wie auch im Kanton Zürich begangen. Die Kantonspolizei klärt nun ab, ob die drei Beschuldigten für weitere Einbrüche in Frage kommen. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kapo TG fuhren die drei Einbrecher mit einem im Ausland eingelösten Auto von ihrer Unterkunft aus zu den Tatorten. Während der Fahrer das Gebiet mit dem Auto verliess, begaben sich die anderen zu Fuss mit Leuchtweste in die Einfamilienhausquartiere. Dort hielten sie nach Häusern Ausschau, in denen scheinbar niemand zuhause war, brachen ein und liessen sich später von ihrem Komplizen mit dem Auto abholen. Die Einbrüche fanden jeweils in der Abenddämmerung statt.

Die Kantonspolizei Thurgau bittet die Bevölkerung, ein Augenmerk auf fremde Personen zu richten und verdächtige Feststellungen sofort und rund um die Uhr der Kantonalen Notrufzentrale über die Telefonnummer 117 zu melden.

(taw)