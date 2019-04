Diese Schäfchen brauchen dringend Ihre Hilfe

«Finde ich nicht genügend Weideland, muss ich mein Hobby aufgeben und die Schafe verkaufen, oder gar schlachten», sagt Kendra Merz. Sie hält seit einigen Jahren 14 Zwergschafe als Ausgleich zu ihrem beruflichen Alltag. «Die Schäfchen sind so vorwitzig und zutraulich. Ich habe grosse Freude an ihnen», schwärmt Merz weiter. Doch nun bangt sie um ihre vierbeinigen Freunde: «Ich suche dringend Weideland. Der Bauer bei dem sie bisher waren, kann den Schafe die Wiese nicht mehr zur Verfügung stellen.»

Die Idee, sich Schafe anzuschaffen, kam aus einem simplen Problem: «Wir hatten keine Lust, den Rasen zu mähen», meint Merz amüsiert. Sich Schafe zu kaufen erschien ihr die einfachste Lösung. Heute verbringt Merz jeden Tag rund eine Stunde mit den Tieren. «Sie sind absolut pflegeleicht. Im Winter gebe ich ihnen einmal am Tag zu fressen und schaue, dass sie genügend Wasser haben. Oft kuschle ich dann auch noch mit ihnen oder setze mich im Sommer auf die Wiese und mache ein Picknick.»



Die Schafe hüpfen fröhlich auf der Wiese. Video: Kendra Merz

Schäfchen im Pflegeheim

Auch in ihren Beruf als Krankenpflegerin im Pflegeheim baut sie die genügsamen Tiere mit ein: «Ich bringe jeweils zwei bis drei Schäfchen für einige Tage bis Wochen vorbei. Die Bewohner haben viel Freude daran», so die Goldacherin. Während dieser Zeit seien die Schafe Hauptgesprächsthema, und die Schmerzen oder andere Alltagsprobleme der alten Leute stünden nicht mehr so im Vordergrund.

Damit das nächsten Sommer wieder möglich ist, sucht Merz nun dringend eine grosse Wiese in Goldach und Umgebung. «Ich habe schon sämtliche Bauern in der Umgebung angefragt, aber leider noch keine Lösung gefunden. Und die Zeit drängt, da sie nächste Woche geschoren werden und dann auf die Weide sollten.» Bekannte hätten ihr bereits kleinere Wiesen zu Verfügung gestellt, doch diese würden für den ganzen Sommer nicht ausreichen.

Haben Sie eine Lösung für Frau Merz? Wenden Sie sich an feedback@20minuten.ch. Wir werden Ihre E-Mails weiterleiten.

(mwa)