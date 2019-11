«Taschenkontrolle» steht in grossen Buchstaben auf einem Schild bei der Kasse im Otto's in Wil SG. «Dürfen wir Sie bitten, Ihre Einkaufstasche, Rucksack, etc. unaufgefordert an der Kasse offen zu zeigen. Danke für Ihr Verständnis», heisst es darunter in mehreren Sprachen. Diese Aufforderung ging einer Leser-Reporterin (27) zu weit. «Ich war mit meiner Mutter diese Woche in dieser Filiale, als ich bei der Kasse das Schild sah», so die Frau, die selber im Detailhandel arbeitet. «Ich habe meiner Mama gleich gesagt, dass sie dieser Aufforderung niemals nachkommen soll. Das ist eine bodenlose Frechheit, so etwas den Kunden zuzumuten.»

Als gelernte Detailhandelsangestellte empfinde sie diese Aufforderung als krassen Übergriff in die Privatsphäre der Kunden, «völlig unerhört und unangebracht». «Ich war geschockt, als ich das gelesen habe.» Niemals würde sie zulassen, dass man ihr in die Tasche schaut. Sie habe zudem gelernt, dass man Kunden nicht im Geschäft kontrolliere.

Viele Diebstähle

Otto's sagt auf Anfrage, dass die Plakate in allen der über hundert Filialen in der Schweiz aufgehängt sind. Und das sei auch nötig. «Wir müssen leider extrem viele Diebstähle verzeichnen», sagt Sprecherin Angela Schnyder. Zahlen nennt das Unternehmen keine, betont nur, dass es «wirklich extrem viele» seien. Vor allem Parfüme und Schuhe seien im Visier der Diebe. «Wir werden auch von organisierten Banden heimgesucht», sagt Schnyder. Diese kämen zum Beispiel mit präparierten Taschen (siehe Bildstrecke) und anderen Utensilien in die Läden.

Schnyder kann die Leser-Reporterin beruhigen. «Die Taschenkontrolle ist absolut freiwillig.» Wenn jemand seine Taschen nicht von sich aus öffne und zeige, dann sei das in Ordnung. Die Mitarbeitenden seien zudem klar angewiesen, dass sie nur einen Blick in die Taschen werfen. «Es ist untersagt, in die Taschen zu greifen.» Bei begründetem Verdacht auf Diebstahl könne es sein, dass jemand aufgefordert werde, die Tasche oder den Rucksack zu öffnen. Wenn sich dann jemand weigere, dann könne die Polizei hinzugezogen werden. Das passiere selten. Pro Jahr komme es zu ein paar hundert Anzeigen wegen Diebstahls.

Das Anbringen des Schildes und der Blick in die Taschen sei rechtlich kein Problem, heisst es bei Otto's. Das sieht Anwalt Andreas Fäh der St. Galler Kanzlei Grand & Nisple auch so. «Es handelt sich um eine freundliche Bitte, die jeder dankend ablehnen kann», sagt Fäh. Somit ist das Schild rechtlich nicht bindend.



