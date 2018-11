Polizei sucht Bankräuber mit Lidl-Tasche

Der Täter betrat kurz vor 14.15 Uhr die Filiale der Thurgauer Kantonalbank an der Frauenfelderstrasse in Sirnach. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Mit einer Beute in noch unbekannter Höhe in einer Tasche des Discounters Lidl verliess der Täter die Bank und flüchtete in unbekannte Richtung. Beim Raubüberfall wurde niemand verletzt.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau verlief bisher ergebnislos. Der kriminaltechnische Dienst sicherte die Spuren am Tatort.

Zeugenaufruf

Der Täter wird als circa 180 Zentimeter gross beschrieben. Er ist von fester Statur und trug eine graue Jacke mit Kapuze und dunkle Hosen. Vermummt war er mit einem schwarzen Tuch.

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 zu melden.

(20 Minuten)