Dieser Faden überwindet jedes Hindernis

Was, wenn neben dem Glasfasernetz plötzlich ein textiles Fadennetz existiert, das alle Haushalte durch Gärten, über Strassen und Felder einer Gemeinde oder Region wortwörtlich analog miteinander verbindet? Dann ist die neue Kunstaktion der beiden Ostschweizer Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin mit dem Titel «Verfädelisierung» real geworden.

Der Faden wird aus Fadenresten aus privaten Haushalten gemeinsam mit den Bewohnern gesammelt, zusammengeknöpft und schliesslich verlegt. Die Fadeninstallation kennt prinzipiell keine Hindernisse, so zieht er sich zum Beispiel unter dem Teppich eines Wohnbereichs runter ins Blumenbeet, durch eine Hecke, über die Strasse und in den nächsten Haushalt, in dem er sich schliesslich weiter «verfädelt».

Die ersten Versuche des analogen Fadennetzes fanden im Limmattal zwischen Zürich und Baden AG statt. Politiker und Behörden entschieden sich schliesslich gegen das Langzeitprojekt und wollten die kantonsübergreifende Vision nach der Testverlegung nicht mehr weiterverfolgen. Andere Schweizer Gemeinden oder Regionen können sich bei Interesse für die exklusive «partizipative Vernetzungsskulptur» bei den Riklin-Brüdern melden.

