Dieser Fall lässt sogar die Polizei rätseln

«Dieser Fall ist aussergewöhnlich», heisst es bei der Landespolizei Fürstentum Liechtenstein. Fakt ist: Eine 41-jährige Frau wurde vor zehn Tagen in Ruggell von einem Unbekannten in ihrer Wohnung attackiert. Der Täter gab sich damals als Pöstler aus und verletzte die Frau mit einem Messer. Am Montagnachmittag wurde die gleiche Frau erneut zuhause überfallen und dabei ihre Wohnung in Brand gesetzt. Die Frau wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Ihr Ehemann, mit dem sie die Wohnung teilt, war zu dieser Zeit nicht daheim.

«Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», so Andreas Schädler, Chef der Kriminalpolizei Fürstentum Liechtenstein.

Ermittlungen in alle Richtungen

Die Frau konnte bis am Dienstagabend noch nicht befragt werden. Sie liege nach wie vor im Spital, habe aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen, sagt Schädler. Bevor die Polizei die 41-Jährige befragen kann, müsse sie sich erholen. Das soll möglichst schnell geschehen. Bis dahin kann auch die Polizei nur rätseln, in welchem Zusammenhang die beiden Taten miteinander stehen.

Die Wohnung ist nach dem Brand vom Montag unbewohnbar. Zurzeit werden die Spuren genau analysiert. Erste Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Unscheinbares Ehepaar

In der Nachbarschaft ist man schockiert über die Ereignisse in der eigenen Strasse. Die Nachbarn machen sich Sorgen, dass es gleich zu zwei Überfällen gekommen ist. «Wir müssen nun noch besser aufpassen», heisst es etwa.

Die betroffene Frau und ihr Ehemann lebten offenbar zurückgezogen. Die Nachbarn hatten kaum Kontakt mit dem Ehepaar. Sie seien auch nicht gross aufgefallen. Eine Nachbarin sagt: «Ich habe die beiden nur selten gesehen.»





(mig)