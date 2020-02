Dieser Lenker fuhr mit 131 km/h, erlaubt wären 80

Die Kantonspolizei Graubünden führte am Sonntagnachmittag auf der Malojastrasse H3 in Vicosoprano eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während viereinhalb Stunden wurden 1822 Fahrzeug in Richtung Castasegna gemessen, wie es am Montag in einer Medienmitteilung der Polizei heisst.

290 Fahrzeuglenkende überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts. Bei 195 Personen kommt das Ordnungsbussengesetz zur Anwendung. 95 Lenkende werden, nach Abzug der Toleranz, mit Überschreitungen zwischen 21 und 51 km/h zur Anzeige gebracht.

Die Kantonspolizei Graubünden aberkannte oder entzog zwanzig Lenkenden mit Geschwindigkeitsüberschreitungen von 35 km/h und mehr den Fahrausweis auf der Stelle. Einer davon war mit netto 131 km/h vom Radargerät erfasst worden.

(taw)