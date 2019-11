Dieser Radar blitzt täglich 100 Autofahrer

Eine Leser-Reporterin war am Montagabend auf Krankenbesuch im Kantonsspital St. Gallen. Als sie zum Auto zurückging, blitzte es auf einmal. «Ich habe mich erst gewundert, was das ist. Ich habe den Blitzer nämlich zuvor gar nicht gesehen», so die 32-Jährige. Erst danach sei es ihr klar geworden. Nur kurz danach blitzte es erneut. «Zwei Autos, die innert Minuten geblitzt wurden. Dieser Blitzer ist bestimmt sehr lukrativ», so die Leser-Reporterin. Sie habe sich die Sache dann vor Ort genauer angesehen. Wenn man von unten zum Spital hochfahre, es ist einer 30er-Zone, sehe man das Gerät kaum. «Es ist schon ziemlich fies, so versteckt wie er ist.»

Umfrage Findest du es okay, dass der Blitzer dort steht? Ich fahre nicht Auto.

Ich verstehe beide Seiten.

Ich finde es gerechtfertigt, da ein Spital nebenan ist.

Meiner Meinung nach ist es nicht in Ordnung, da man schnell unterwegs ist, wenn es sich um einen Notfall handelt.

Höhere Einnahmen durch Bussen im Jahr 2020



Wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet, rechnet die Stadtpolizei St. Gallen im Jahr 2020 mit höheren Einnahmen durch Bussen. Laut städtischem Bericht wird mit einer Zunahme von 144'700 Franken für das nächste Jahr mit 5,5 Millionen Franken gerechnet. Die vermuteten höheren Einnahmen seien weder mit einer stärkeren Kontrolltätigkeit, noch mit zusätzlichen Messgeräten verbunden. Für Autofahrer und Polizisten ändere sich somit wenig.

Bereits 2016 sorgte ein Blitzer beim Kantonsspital St. Gallen für Empörung. Damals stand er allerdings etwas weiter vorne. «Der Standort des Blitzkasten ist ethisch überhaupt nicht vertretbar», fand ein Facebook-User damals. Er fände es eine Frechheit, wenn man das Leid anderer dazu benutze, um Geld zu verdienen. Jemand aus seiner Familie habe einen Herzstillstand erlitten, darum sei er ein bisschen schneller unterwegs gewesen und schliesslich geblitzt worden. «Es scheint mir so, als würde die Polizei vor nichts zurückschrecken, um das Bussen-Budget zu erreichen.»

Mit Messanlagen Sicherheit gewährleisten

Im aktuellen Fall befindet sich die Semistätionäre Messanlage seit dem 5. November an der Lindenstrasse. Gemäss Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen, erfasst die Messanlage im Durchschnitt pro Tag rund 100 Überschreitungen.

«Wir messen natürlich dort, wo sich die Leute nicht ans Tempolimit halten, um die Sicherheit zu gewährleisten», erklärt Widmer. Vor allem bei einem Ort wie beim Spital, wo sich viele Menschen und auch Kinder, körperlich angeschlagene oder ältere Leute aufhielten, sei dies wichtig. Wenn man sich nicht an die Richtlinien halte, gefährde man immer auch andere.

Generell dürfe nicht mit einer Toleranzgrenze gerechnet werden: Man werde geblitzt, sobald man die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet. In einer Zone mit Tempolimit 30km/h muss bei einer Überschreitung zwischen 1 und 5 km/h mit einer Busse von 40 Franken, zwischen 6 und 10 km/h mit 120 Franken und zwischen 11 und 15 km/h mit 250 Franken gerechnet werden. Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 16 km/h wird man bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

