Dieser feine Herr ist ein fieser Blumendieb

«Wer kennt diesen Mann mit Brille? Hinweise bitte an mich, danke», schreibt Simona Puskac, die Inhabern von Bluemehandwerk in Güttingen TG, auf ihrer Facebook-Seite. Dazu postet sie fünf Bilder eines adrett gekleideten Herrn, welche ihre Überwachungskamera am vergangenen Samstag aufgenommen hat.

Die Bilder zeigen den Mann mit einem Portemonnaie in der Hand. Benutzt hat er dieses aber offensichtlich nicht. Wie die Inhaberin gegenüber der «Thurgauer Zeitung» sagt, war es bereits das dritte Mal innerhalb eines Jahres, dass sich der Mann im Laden bedient hat, ohne zu bezahlen: Blumensträusse, Dekorationsmaterial und ähnliches habe er mitlaufen lassen. Der Schaden belaufe sich auf 300 Franken.

Private Facebook-Fahndung nicht erwünscht

Bei der Thurgauer Kantonspolizei zeigt man sich wenig begeistert vom Vorgehen der Ladenbesitzerin. Polizeisprecher Daniel Meili betont, dass der Gefilmte theoretisch rechtliche Schritte gegen die Ladeninhaberin einleiten könnte. Allerdings sei ihm kein solcher Fall bekannt, wie er gegenüber der Zeitung einräumt. Meili bittet Betroffene jedoch, allfälliges Videomaterial der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Erst vergangene Woche hatte ein Leser-Reporter aus Ermatingen TG Videoaufnahmen von Einbrechern veröffentlicht, die am 24. Januar seine Wohnung durchsucht hatten. Der Fahndungserfolg ist bislang ausgeblieben.



Video: Leser-Reporter

(20 Minuten)