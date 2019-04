Dieses Bänkli ist extra zum Knutschen da

Es ist Frühling, das Wetter wird besser und die Leute gehen wieder vermehrt in die Natur und auch die Frühlingsgefühle lassen so manchen übermütig werden. Was wäre da besser geeignet als ein Bänkli extra zum Schmusen? Das gibt es tatsächlich – in Degersheim SG. Auf Facebook hatte eine Frau kürzlich den Wegweiser, der zu diesem Bänkli führt, gepostet.

Auf dem markanten roten Pfeil steht geschrieben: «Aussichts- und Schmusibänkli». Folgt man dem angezeigten Weg, landet man bei einer etwas abgelegenen Bank, von der man auf die Stadt schauen kann. Sie steht in der Fuchsackerstrasse, neben dem örtlichen Skilift.

«Ich war sehr überrascht, als ich den Wegweiser das erste Mal gesehen habe», sagt ein Anwohner gegenüber 20 Minuten. Er selbst sei zu alt, um der Anweisung des Schildes Folge zu leisten. «Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man dort ungestört Spass haben kann», fügt der Mann schmunzelnd an.

Wegweiser kommt nicht von der Stadt

Dem städtischen Verkehrsverein ist das Schild zwar bekannt, aufgestellt wurde es aber nicht von offizieller Seite: «Den Verantwortlichen dafür kenne ich nicht – es muss sich um eine Privatperson handeln», sagt Thomas Scherrer, Präsident des Verkehrsvereins Degersheim. Abmontiert wird der Pfeil jedoch nicht. «Wir finden das eine originelle Idee und werden den Wegweiser so beibehalten.»

Doch wurde das Schild tatsächlich angebracht, weil die Bank primär zum Schmusen oder für ähnlichen Aktivitäten genutzt wird? Bei der Kantonspolizei St. Gallen seien bis dato keine Meldungen von Anwohnern eingegangen, die sexuelle Aktivitäten an dem Ort meldeten, sagt Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi.

60 Franken Busse für öffentlichen Sex

Es sei im Kanton schon vorgekommen, dass der Polizei Schreie gemeldet wurden und die ausgerückte Patrouille dann ein Pärchen beim öffentlichen Geschlechtsverkehr vorfand. Dann reagiere die Polizei entsprechend der Gesetzeslage der jeweiligen Gemeinde. «Rein strafrechtlich gibt es ohne Anzeige von Beteiligten seitens der Polizei keine Verzeigung. Es sei denn, einzelne Gemeinden haben in ihrem Polizeireglement eine ausdrückliche strafrechtliche Regelung», erklärt Krüsi. Dies könne dann zu einer Strafanzeige oder einer Busse führen.

In der Stadt St. Gallen kommt es zur Busse, sofern sich jemand durch das Verhalten belästigt fühlt, wie Dionys Widmer von der Stadtpolizei ausführt: «Wenn eine Drittperson wegen öffentlichem Geschlechtsverkehr die Polizei alarmiert, dann könnte es für das betroffene Pärchen eine Ordnungsbusse von 60 Franken geben, aufgrund von mutwilliger Belästigung.»

