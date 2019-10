Dieses Gemüse sorgt für den Eier-Gestank

Diverse Autofahrer bemerkten schon am vergangen Montag, dass zwischen St. Margrethen SG und Au SG ein übler Gestank in der Luft liegt. Gegenüber FM1Today sagte ein Lenker: «Ich kann nicht genau sagen, wonach es stinkt. Es ist eine Mischung aus faulen Eiern und Fürzen.» Weder die Kantonspolizei St. Gallen noch die beiden betroffenen Gemeinden konnten das Rätsel bisher lüften.

Wie FM1Today nun schreibt, könnten Bauern Licht ins Dunkle bringen. «Nach der Gemüseernte bleiben für gewöhnlich Ernterückstände auf dem Feld zurück», erklärt Lorenz Büchel, Anbauleiter der Feldhof Gemüse AG Oberriet, gegenüber 20 Minuten. Bei feuchtem Wetter könne sich der Geruch der Gemüsereste extrem verstärken. «Vor allem bei Kohlgemüse habe ich auch selbst schon die Erfahrung gemacht, dass es nach der Ernte nach faulen Eiern riecht», sagt er.

Frische Luft in Sicht

Wieso bereiten die Landwirte dem Gestank also kein Ende, in dem sie die Felder säubern? «Wenn man nasse Böden umpflügt, kann das den Feldern schaden», klärt Büchel auf und bittet um Verständnis: «Sobald die Bauern ihre Felder umpflügen können, werden sie das tun, und der Gestank wird sich legen.» Dies sei in den nächsten Tagen der Fall.

Erst kürzlich lag auch im Ortszentrum von Jona SG etwas Übles in der Luft. «Ich konnte nicht mehr nach draussen gehen, um zu rauchen, so schlimm hat es gestunken. Es war kaum zu ertragen», meldete sich damals ein Leser-Reporter. Er beschrieb den Geruch als kompostmässig, es könne aber auch etwas Verdorbenes oder die Kanalisation gewesen sein. Bei diesem Fall konnte der Ursprung des Gestanks nicht geklärt werden.

(viv)