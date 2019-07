Ein Kraut versetzt Katzen in Drogenrausch

Bis heute gibt es im Appenzellerland Naturheilmethoden, deren Ursprung über 2000 Jahre zurückliegt und die in anderen Kantonen nicht mehr angewendet werden dürfen. Aufgrund des liberalsten Heilmittelgesetzes der Schweiz gibt es in Appenzell Ausserrhoden rund 700 Präparate, die nur dort zugelassen sind. Sie werden nicht von der Eidgenössischen Heilmittelkontrolle Swissmedic untersucht, sondern unterstehen nur der Heilmittelkontrolle des Kantons.

So finden auch Heilmethoden, die man in anderen Teilen der Schweiz kritisch beäugt, im Appenzellerland Anklang. So beispielsweise der Aderlass: Bei diesem Verfahren wird der erkrankten Person Blut entnommen, um Giftstoffe aus dem Körper hinauszuleiten. So soll eine fehlerhafte Mischung der Körpersäfte wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.

Molkendiät und Blutegel-Therapie

Das Volkskundemuseum in Stein AR klärt in einer Ausstellung über den heutigen Stand der Naturheilkunde im Appenzellerland auf: Molkenkuren beispielsweise erfreuen sich in Appenzell noch immer grosser Beliebtheit. Hierbei ernähren sich Personen über einen gewissen Zeitraum mehrheitlich nur noch von Molke. Dieses Restprodukt entsteht, wenn Milch zu Käse verarbeitet wird, und soll eine reinigende Wirkung auf den Körper haben.

Für Aussenstehende geht es noch skurriler: So gehören Blutegeltherapien noch heute in die Praxen diverser Heilpraktiker. Diese werden für die Behandlung extra gezüchtet und nach dem Blutabsaugen getötet, da sie aufgrund des Risikos der Krankheitsübertragung nicht mehrmals verwendet werden dürfen.

Gesundbeten als Heilmethode

Im mehrheitlich katholischen Appenzell Innerrhoden setzt man vor allem auf den Glauben: So zum Beispiel beim «Gebetsheilen», umgangssprachlich auch «Gesundbeten». Auch heute ist diese Art der Heilung noch weit verbreitet.

«Hierfür kann man weder ein Studium noch eine Lehre machen. Entweder Sie haben diese Begabung oder nicht», klärt Benno Gämperle, Projektmitarbeiter des Appenzeller Volkskunde-Museums, auf. Rund 30 Heiler sind derzeit im kleinen Kanton registriert, die angeben, mit Hilfe von Gebeten Schmerzen oder Heimweh zu nehmen. Auch Warzen und Entzündungen sollen sich durch diese spirituelle Therapieform lindern lassen. Die Gebetsheilenden gehen dieser Tätigkeit meist als Nebenbeschäftigung nach, geschützt von der Öffentlichkeit.

Die Ausstellung im Volkskunde-Museum zeigt auch, wo die Appenzeller Naturheilkunde ihren Ursprung hat: «Sie beruht auf Wissen, das über 2000 Jahre gesammelt und weitergegeben wurde», so Gämperle. Schon damals lernte man, auf Zusammenhänge in der Natur zu achten: Was frisst ein Reh, wenn es sich verletzt hat? Wie reagieren Tiere auf bestimmte Kräuter? «Ein bekanntes Beispiel ist die Wirkung von Baldrian auf Katzen.» Das Kraut versetzt Katzen in einen Drogenrausch, hat auf den Menschen aber eine eher beruhigende Wirkung.

Die Sonderausstellung «Gut ist, was hilft. - Appenzeller Traditionen des Heilens» findet im Volkskunde-Museum in Stein AR noch bis zum 1. März 2020 statt. Die nächste öffentliche Führung ist am 4. August um 11 Uhr.

