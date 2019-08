Dieses Haustier ist nicht zum Kuscheln

«Ich habe ihn mehr aus Jux mit nach Hause genommen, um meine Jungs auf den Arm zu nehmen», so Marina Iten zu den «Herisauer Nachrichten». Das war vor fünf Jahren. Schnecke Herkules hatte sie damals von einer Freundin bekommen. Am Anfang war er noch winzig, das ist er heute nicht mehr. Und obwohl Iten es am Anfang gar nicht so gedacht hätte, habe sie das Tier inzwischen sehr lieb gewonnen.

Herkules am rumschneggeln. (Video: Herisauer Nachrichten)

Ein Kuschel-Haustier ist die Schnecke nicht. «Normalerweise ist er in seinem Terrarium und 'schneggelt' dort umher. Ihm zuzuschauen ist aber sehr interessant», erklärt Iten.

Genügsames Tier

Durch die Grösse der Schnecke könne man an ihr nämlich Dinge beobachten, die man bei kleineren Exemplaren gar nicht sieht. So etwa Muskelbewegungen, wenn das Tier an der Plexiglasscheibe des Terrariums kriecht, oder die Atmung durch das Luftloch. «Manchmal hängt er einfach wie ein Vampir von der Decke. Als er das zum ersten Mal gemacht hat, bin ich ganz schön erschrocken», sagt Iten.

In der Haltung sei das Tier sehr pflegeleicht. Wenn die Erde modrig riecht, wird sie ausgewechselt. Gefüttert wird Herkules mit Salat, Früchten oder Blumen, manchmal auch Fischfutter. Damit er nicht von Parasiten befallen wird, wird die Nahrung zuvor gewaschen und teilweise im Backofen getrocknet. Für den Aufbau des Schneckenhäuschens hat es Kalksteine im Terrarium.

Aus Tiergeschäft gerettet

Auch Magdalena Dusza aus Krakau hält sich eine Riesenschnecke. Diese hatte sie einst aus einem Tiergeschäft gerettet. «Ich hatte davon geträumt, eine Riesenschnecke zu besitzen, seit ich in der Grundschule war», sagte sie dem «Mirror». Schliesslich fand sie eine Schnecke im Tierfachhandel. Das Tier habe sich laut Magdalena in einem erbärmlichen Zustand befunden. Inzwischen geht es der Schnecke prächtig.





