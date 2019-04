Dieses Tier zu sehen, gleicht einem Wunder

«Mit dem weissen Fell stach das Tier sofort aus der Herde heraus», berichtet Vogelkundler Roland Meier gegenüber 20 Minuten. Vergangene Woche sichtete er die weisse Gämse im Glarnerland und hielt die Beobachtung mit der Kamera fest. Es soll sich um ein Jungtier handeln. Der Ornithologe schätzt es auf etwa ein Jahr. «Ich habe sie zusammen mit anderen Gämsen aus etwa einem Kilometer Entfernung mit dem Fernrohr beobachtet.»

Normalerweise tragen Gämse im Sommer ein rotbraunes Fell. Im Winter ist es meist dunkelbraun oder braunschwarz.

Wie viele es von diesen besonderen weissen Gämsen in der Schweiz gibt, kann nicht abschliessend gesagt werden. Die seltenen Geschöpfe kommen in der Natur nur alle paar Jahrzehnte vor. Wie Meier schätzt, kam die Gämse wegen der Witterung so tief ins Tal: «Sie wurde vom Schnee hinuntergetrieben, da sie etwas zum Fressen brauchte. Nun ist der Schnee auch in den oberen Lagen geschmolzen und die Gämse kann wieder zurück in ihr eigentliches Revier.»

Stress vermeiden

Offenbar hatte sich das seltene Tier bis anhin gut versteckt gehalten, denn auch der Glarner Jagdaufseher Christoph Jäggi wusste nichts von ihr. «Das höre ich zum ersten Mal», sagt er gegenüber den «Glarner Nachrichten».

Dem Tier nachgehen will der Jagdaufseher aber nicht: «Man soll das Tier in Ruhe lassen. Wer eine weisse Gämse sieht, soll einfach ihren Anblick geniessen und aus sicherer Distanz Fotos schiessen», erklärt er. Diese Auffassung teilt auch Roland Meier: «Wenn sogenannte Naturliebhaber nun zum Tier pilgern und mit riesigem Equipment Fotos schiessen, wird es nur unnötig unter Druck gesetzt.» Er appelliert an die Menschen, dem Tier den nötigen Freiraum zu geben und es nicht zu stressen.

Tödlicher Fluch

Um Jäger davon abzuhalten, ein solches Tier zu schiessen, sind die Tiere im Kanton Glarus geschützt. Wie Jäggi erklärt, müsse ein Jäger bei einem Verstoss mit Konsequenzen rechnen. Es könne sogar zu einer Verzeigung kommen.

Obwohl er nicht überall als illegal gilt, ist der Abschuss von weissen Wildtieren in der ganzen Schweiz unter Jägern verpönt. Das scheint einige nicht zu stören. Erst 2016 geriet ein junger Jäger in die Schlagzeilen, weil er eine weisse Gämse geschossen hatte. Der Shitstorm liess nicht lange auf sich warten.

Eine Legende besagt, dass der Abschuss einer weissen Gämse Unheil mit sich bringt: Wer sie erlegt, werde verflucht und sterbe innerhalb eines Jahres. Als Beispiel gilt der Tod von Franz Ferdinand. Der österreichische Thronfolger schoss eine weisse Gämse. Ein Jahr später, 1914, wurde er beim Attentat in Sarajewo getötet. Das war der Auslöser des Ersten Weltkrieges.

(juu)