Besoffene Teenies wurden Frau (27) zum Verhängnis

In Weesen haben vorerst Unbekannte an Heiligabend mehrere Schachtdeckel entfernt. Einer 27-jährigen Frau wurde dies zum Verhängnis: Sie stürzte in einen Schacht und erlitt einen Mehrfachbruch ihres Fusses sowie Prellungen am Körper.

Verantwortlich dafür sind laut der Kantonspolizei St. Gallen drei junge Männer. Diese wurden von der Polizei befragt und sind geständig. Es stellte sich heraus, dass ein 17-Jähriger auf die Idee gekommen ist, die Schachtdeckel zu entfernen. Grösstenteils handelte der 17-Jährige alleine. Bei einem schweren Deckel half ihm sein gleichaltriger Kollege, wie die Polizei am Mittwoch schreibt. Der dritte Kollege (18) war zwar mit von der Partie, half aber nicht beim Entfernen der Deckel. Die Jugendlichen gaben an, alkoholisiert gewesen zu sein.

Die Schweizer, die in der Gegend wohnhaft sind, bereuen ihre Tat. Die beiden 17-Jährigen müssen sich wegen Körperverletzung vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

(mig/sda)