In dieser Krippe stecken über 1000 Stunden Arbeit

Seit August haben sie dran gearbeitet und gemeinsam über tausend Stunden investiert: Die beiden Arboner Gianni Amato (67) und Antonio Gervasi (68) haben eine Krippe gestaltet. Die Krippenfiguren sind in eine Nachbildung von Amatos Heimatdorf Monte San Giacomo in der Region Salento in Italien eingebettet.

Mit 14 Jahren kam Amato in die Schweiz, um hier zu arbeiten. 50 Jahre arbeitete er bei Huwiler BWB, zuletzt am Standort Altenrhein. Seit zwei Jahren ist Amato pensioniert. «Es gefällt mir in der Schweiz, aber ich denke auch oft an das Dorf meiner Kindheit», sagt der gebürtige Italiener. Mit seinem Freund Antonio teilt er die Leidenschaft für Krippen und das Weihnachtsfest. Gervasi hatte beispielsweise Mitte der 90er-Jahre eine sogenannte lebende Krippe erstellt. «In einem Stall, mit echtem Esel, Kuh und allen drum und dran. Ein Enkel war das Jesuskind», erzählt er voller Stolz. Aus der gemeinsamen Passion und der freien Zeit durch die Pensionierung entstand die Idee, gemeinsam eine Krippe zu gestalten.



Schwank über die Krippe. Video: jeb

Viel Leim und WC-Rollen

Das Krippendorf steht vor dem Mehrfamilienhaus, wo Amato wohnt, auf einer Platte mit 1,6 Metern Durchmesser. Ein Highlight: Die Platte dreht sich. Dazu haben die beiden Bastler ein Getriebe mit einem Scheibenwischermotor kombiniert. Für die Häuschen wurde mit Holzgerüsten, Karton und Papier gearbeitet. «Und es stecken zudem viele Liter Leim und auch zehn Rollen WC-Papier im Werk», sagt Gervasi lachend. Mit Wasserfarben wurden die Gebäude bemalt und mit Lack wetterfest gemacht.

Diese Woche wurde die Krippe von einem Pfarrer gesegnet. Immer wieder kommen Besucher. «Am Abend ist hier immer was los», sagt Amato. «Dann ist es auch besonders schön, weil die Lichter gut zur Geltung kommen.»

Bürgermeister will Krippe nach Italien holen

Die Begeisterung ist nicht nur in Arbon gross. Im Dorf von Amato in Monte San Giacomo ist die Freude riesig. «Der Bürgermeister möchte die Krippe unbedingt für nächstes Jahr ins Dorf holen.» Doch so rasch klappe das nicht. «Nächstes Jahr wird die Krippe bereits in einem Restaurant in Romanshorn ausgestellt.» Doch im folgenden Jahr werde man das Werk in den Süden von Italien bringen, um die Krippe vor Ort auszustellen.

Die Krippe steht an der Henri-Dunantstrasse 1 in Arbon und kann frei zugänglich besichtigt werden. Sie steht mindestens bis Dreikönig (6. Januar), vermutlich bis zum 20 Januar.

(jeb)