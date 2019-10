Drei Kälber konnten nicht mehr gerettet werden

Kurz nach 18 Uhr brach am Mittwoch in einem Stall auf dem Lenzaboda ein Feuer aus. Die Milchkühe hätten gerade von der Weide zum Melken hereingebracht werden sollen. Ein Hund, der sich im Wohnhaus befand, konnte gerettet werden. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, standen kurze Zeit später beide Gebäude in Vollbrand.

Drei Kälber, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Stall befanden, konnten nicht mehr gerettet werden. Die Hausbewohner blieben unverletzt.

Die Feuerwehren Vorderprättigau und Landquart waren mit einem Grossaufgebot von rund hundert Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Die Brandursache wird zurzeit von der Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

In Grüsch brach kurz vor 18 Uhr ein Brand in einem Stall aus. (Video:Leser-Reporter)

