Drei Kinder, ein Messer, ein Toter: Was ist passiert?

Via Instagram teilt die Kantonspolizei St. Gallen wöchentlich Storys aus dem Alltag der Polizisten. Nun hat sie neue Rubrik ins Leben gerufen. Sie heisst #NachtsimMuseum und liefert Stoff zum Rätseln und Nachdenken. Im ersten Post der neuen Rubrik heisst es: «Drei Kinder, ein Messer, ein Toter. Welche wahre und schaurige Geschichte verbirgt sich dahinter?»

Die Geschichte hinter der Frage liefert die Polizei einen Tag später. «Kannst du mir heute Nachmittag ein Küchenmesser bringen? Weisst du, ich will den Kevin* damit umbringen», beginnt die Geschichte. Die Frage stellte ein 6. Klässler in Degersheim seinem Kollegen. Die Polizei nennt ihn Claudio*. Der Kollege brachte Claudio tatsächlich ein Messer mit.

Eigentlich seien Claudio und Kevin gute Kollegen gewesen und hätten viel freie Zeit miteinander verbracht, heisst es weiter. Und: «Trotzdem lockte er ihn an diesem Nachmittag in einen nahegelegenen Wald.» Dort habe der 6. Klässler mehrmals auf seinen Kollegen eingestochen und ihn tödlich verletzt.

Messer gewaschen zurückgegeben

Nach der Tat ist Claudio nach Hause gegangen, hat seine blutverschmierten Kleider ausgezogen und das Messer sauber gemacht. Das Messer hat er laut dem Instagram-Post dem Kollegen zurückgegeben mit der Bemerkung, er habe Kevin damit umgebracht. Nicht nur ihm hat der Junge von der Tat erzählt, sondern auch anderen Mitschülern. Geglaubt haben sie ihm erst am nächsten Tag, als die Leiche gefunden wurde.

Passiert ist der Fall 1997. In der Berichterstattung von damals hiess es, der Tat ging ein Streit voraus. Der Täter habe sich teils bedrängt gefühlt von seinem Opfer. Die Rede war auch von einer Todesliste, die der 14-jährige Claudio angefertigt haben soll. Eine solche Liste dementierte die Polizei. Schüler und Eltern in Degersheim mussten speziell betreut werden. An normalen Schulunterricht war zunächst nicht zu denken. Am Ende des Posts heisst es, die Kinder seien jetzt junge Erwachsene und hätten ihre Strafe verbüsst. «Was sie wohl heute machen?»

Unterhaltung bieten

Die neue Rubrik der Kantonspolizei St. Gallen #NachtsimMuseum gibt es vor allem dank dem Korpshistoriker Hans Peter Eugster. «Er hat seit Jahren spezielle Geschichten aus dem Archiv zur Seite gelegt», sagt Mediensprecher Pascal Häderli. Dann sei die Idee aufgekommen, diese Geschichten zu teilen.

Mit der neuen Rubrik wolle man vor allem Unterhaltung bieten. Häderli meint weiter: «Es sind alles spezielle Fälle, die wirklich passiert sind. Es geht aber nicht immer um tragische Verbrechen.» Rund ein Dutzend Fälle sind fix eingeplant. Viele weitere Geschichten liegen zudem bereit.

*Diese Namen entsprechen nicht den tatsächlichen.



(mig)