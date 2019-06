Löwe fängt beim Flirten Pranke ein

Vor ein paar Tagen war es so weit: Die drei Berberlöwen Lin, Jumina und Atlas, die seit August 2018 im Walter-Zoo sind, wurden das erste Mal zusammengeführt. Das schreibt der Zoo in einer Medienmitteilung. Als der Schieber geöffnet wurde, machte das paarungsbereite Weibchen Lin den ersten Schritt und suchte den Kontakt zum Löwenmännchen Atlas.

Der Kontakt zwischen den beiden Weibchen soll die ersten Stunden noch sehr rau gewesen sein. «Sie wussten sich bei zu viel Nähe mit Prankenhieben zu wehren», heisst es in der Mitteilung. Zudem fügte Jumina dem Männchen mit ihren scharfen Krallen ein paar Kratzer auf seiner Nase zu.

Weibchen macht ersten Schritt

Inzwischen habe sich die Situation in der Löwenanlage aber beruhigt. «Lin und Atlas nähern sich einander langsam an», schreibt der Zoo. Ob es bereits zu Paarungsakten gekommen ist, sei schwer zu sagen. Die beiden würden sich oftmals beieinander aufhalten, wobei das Weibchen meistens den ersten Schritt mache.

Sobald sich das Löwenmännchen dann aber für sie begeistern würde, wehre sie sich mit einem gezielten Prankenhieb. «Das zweite Weibchen Jumina hält sich eher im Hintergrund auf und kommt dem Löwen nicht zu nahe.» Sie sei noch nicht paarungsbereit.

In freier Wildbahn schon ausgestorben

Nach einer erfolgreichen Paarung könnten rund 110 Tage später junge Löwen geboren werden. Da die Weibchen aber noch sehr jung seien, könne dies noch eine Weile dauern.

Jumina und Lin sind laut dem Walter-Zoo Geschwister und im Alter von zwei Jahren aus dem Zoo Neuwied (DE) gekommen. Atlas ist vier Jahre alt und kam aus einem Zoo in Paris. An den Walter-Zoo vermittelt wurden sie durch eine Stelle, die die Zucht der Berberlöwen international koordiniert.

Die Hoffnung ist, dass die drei Tiere Nachwuchs zeugen und so helfen, die Population dieser sehr seltenen Löwen wieder zu stärken, da diese Art in freier Wildbahn schon ausgestorben ist. In weltweit rund 30 Zoos leben heute noch Berberlöwen.

Die drei Löwen teilen sich von nun an das Gehege. (Video: Walter Zoo)

