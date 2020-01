BMW blockiert gleich drei Parkfelder

Die 20-jährige E. H.* wollte am Dienstagmittag in einem Restaurant in Rheineck SG zu Mittag essen. Doch zuerst musste ein freier Parkplatz gefunden werden. Und da kam es zum grossen Ärgernis. In einer blauen Zone stand ein BMW, der drei Parkfelder besetzte. H. sagt: «Das Auto stand über eine Stunde dort. Ich frage mich, wie egoistisch eine Person für eine solche Handlung sein muss.» Sie hätten dann doch noch einen Parkplatz gefunden.



Da es auf der Seite des Autos eine auffällige Werbung hatte, hätte sie im Restaurant Ausschau gehalten nach einer Person mit einem Kleidungsstück mit demselben Logo. Fündig wurde sie nicht. «Ich hätte die Person gerne angesprochen und gefragt, wie man auf eine solch idiotische Idee kommt», so die 20-Jährige. Unter diesen Umständen könne sie sich die Antwort nur selber geben und die laute: «Typisch BMW-Fahrer.»

* Name der Redaktion bekannt

(mig)