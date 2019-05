Drei Zelte aufgebaut innert 30 Sekunden

Am 1. und 2. Juni 2019 wird Kradolf-Schönenberg zum Mittelpunkt des musikalischen Geschehens im Kanton Thurgau.

Dann nämlich treffen sich zum 25. Thurgauer Kantonal-Musikfest 57 Musikvereine mit beinahe 2000 Musikanten.

In der Woche davor laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am Montag wurden drei Festzelte aufgebaut. 20 Minuten zeigt das Treiben in einem Zeitraffer-Video (siehe oben).



