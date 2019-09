Dreijähriger übergibt seinen Nuggi der Polizei

Das Abgewöhnen des geliebten Nuggis stellt Eltern oft vor eine schwierige Aufgabe, die Kreativität erfordert. Ideen gibt es viele – die Nuggifee, die ein Geschenk bringt, die Abgabe an den Samichlaus oder das Aufhängen am sogenannten Nuggibaum.

Umfrage Was haben Sie mit Ihrem Nuggi gemacht? Ich habe ihn dem Samichlaus gegeben.

Behalten :-)

Ich habe nie einen Nuggi gehabt.

Ich habe ihn an einen Nuggibaum gehängt.

Ein dreijähriger Junge aus dem Kanton Thurgau hatte dafür einen ganz speziellen Wunsch. Er war nur bereit, ihn an einen Polizisten abzugeben. Also ging der Vater mit dem Kleinen am Dienstag auf den Polizeiposten in Müllheim TG. «Natürlich haben wir sehr gerne mitgemacht, den Nuggi im Austausch gegen ein kleines Geschenk entgegengenommen und diesen auf dem direkten Dienstweg an die Nuggifee weitergeleitet», schreibt die Kantonspolizei Thurgau auf ihrer Facebook-Seite. Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es, dass dieser Fall eine Premiere war.

Facebook-Nutzer sind begeistert von der Idee. So schreibt ein User zum Beispiel «Die Polizei, dein Freund und Helfer. Bravo!» oder «Jööööö, wie lieb ist das denn».

(del)