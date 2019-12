Dreistöckige Wohnung an Weihnachten zerstört

Die Wohnungsbesitzer stellten bei der Rückkehr in ihre Wohnung an der Chäsistrasse in Bichwil SG am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr einen Brand im Wohnbereich fest. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr und versuchten mit Gartenschläuchen das Feuer zu bekämpfen.



Die zuständigen Feuerwehren rückten mit rund 65 Einsatzkräften aus und brachten den Brand unter Kontrolle, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Nebst Teilen des Dachs musste auch die Aussenfassade abgedeckt werden um mottende Bereiche zu lokalisieren.

Wohnung unbewohnbar

Der Wohnbereich der dreistöckigen Wohnung inklusiv der angebauten Pergola brannte komplett aus. Im Rest der Wohnung entstand grosser Russschaden. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Franken. Die drei Hausbewohner kommen bei Verwandten unter.

Nebst den Feuerwehren standen die Kantonspolizei St.Gallen, ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Bewohner wurden vor Ort auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt die Brandursache.

