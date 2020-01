Drogen in der Leiche waren tausende Franken wert

Ein Spaziergänger sah am Sonntagnachmittag in Kirchberg SG einen Abfallsack mitten in einer Wiese neben der Rupperswilerstrasse liegen und informierte die Polizei. Diese entdeckte im Sack den leblosen Körper eines Drogenkuriers. Bei der Obduktion fanden Gerichtsmediziner mehrere Fingerlinge voller Kokain im Körper des Toten.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die Identifizierung des Mannes dürfte nicht ganz einfach werden. Nur sehr wenig ist über den Toten bekannt. Er ist männlich, mittleren Alters und hellhäutig. Die Leiche wurde nackt und ohne Dokumente auf der Wiese zurückgelassen. «Der Mann hatte keine Tattoos und trug auch keinen Schmuck auf sich», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, am Donnerstag zu 20 Minuten. Aufgrund des Aufrufes an die Bevölkerung seien keine konkreten Hinweise zur Identität des Mannes eingegangen.

Die Angaben zur Person sowie ein Bild von ihm seien in die nationalen und internationalen Datenbanken der Polizeibehörden eingespeist worden. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht, jedenfalls auf nationaler Ebene und mit Ländern im europäischen Raum.

Doch man müsse auch sehen, dass nicht alle Länder gleich gut organisiert seien und auch nicht alle ein Interesse hätten, einen Drogenkurier zu identifizieren, gibt Krüsi zu bedenken.

Fingerabdrücke in Datenbank

Neben dem Bild des Mannes sei vor allem wichtig, dass die Fingerabdrücke in der Datenbank erfasst werden. Damit sei ein Treffer wahrscheinlicher als etwa mit DNA-Informationen. Doch auch mit Fingerabdrücken ist kein Erfolg garantiert. «Ein Treffer ist nur möglich, wenn die entsprechenden Fingerabdrücke auch in den Datenbanken der Behörden erfasst sind und sich zudem an der entsprechenden Stelle jemand die Mühe macht, eine Suchabfrage zu starten», so Krüsi.

Auch die Rechtsmedizin könne bei der Identifizierung teilweise helfen. «Zum Beispiel kann das Alter aufgrund von Faltenbildungen oder körperlichen Veränderungen vage eingeschränkt werden», sagt Krüsi. Auch wäre es möglich, die ethnische Herkunft einzugrenzen. Doch das helfe angesichts der Migrationsströme nicht wirklich weiter.



Solange den Mann niemand vermisst und aktiv sucht, könnte die Identifikation schwierig werden. «Zu einem späteren Zeitpunkt wäre auch denkbar, dass man öffentlich mit dem Bild des Mannes versucht, die Identität zu klären», sagt Krüsi.



Im Video siehst du den Fundort der Leiche. (Video: jeb)

Kokain wäre mehrere zehntausend Franken wert

Der Mann hatte laut Polizei eine grössere Anzahl Drogen-Kokons im Darm und starb vermutlich an einem Darmdurchbruch. Äusserlich war der Körper unversehrt. Das bedeutet, dass nicht versucht wurde, die Fingerlinge aus dem Körper zu holen, jedenfalls nicht mit Gewalt. Die Gerichtsmedizin fand insgesamt mehrere hundert Gramm der Droge im Körper. «Der Wert dafür im Strassenverkauf dürfte bei mehreren zehntausend Franken liegen», sagt Krüsi.

Über die Gründe für das Zurücklassen der Drogen im Körper des Mannes kann nur spekuliert werden. «Möglicherweise war der Mann noch gar nicht beim Endabnehmer der Drogen angekommen», sagt Krüsi mutmassend. Oder der Mann hätte die Fingerlinge auf dem WC eines Hotelzimmers ausscheiden sollen und verstarb. Um im Hotel keine Bluts- und andere Spuren zu hinterlassen, könnte auf eine operative Entnahme der Drogen verzichtet worden sein.



Kapo-Mediensprecher Bertrand Hug spricht am Montag über den Leichenfund in Kirchberg SG. (Video: BRK-News)

(jeb)