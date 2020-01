Ärger um Bordell zwischen Heim und Kindergarten

«Es gibt Leute, die in der Nacht schreien, andere, die Steine an die Fenster werfen. Und immer wieder taucht die Polizei auf und nimmt Leute mit», sagt Paul Boos, Hausbesitzer in Flawil. Eine Sozialwohnung in der Nachbarschaft treibt ihn und weitere Anwohner des Wohnquartiers zur Verzweiflung. Schuld daran sei ein Massagesalon, der im Frühling 2019 eingezogen sei.

Umfrage Hattest du auch schon Streit mit den Nachbarn? Ja, ständig! Die nerven mich unglaublich.

Nein noch nie und ich bin auch froh darüber!

Manchmal, aber das gehört ja irgendwie dazu.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Regelmässige Polizeieinsätze

«Wir sind verunsichert und haben Angst», sagt Boos, dem die Nachbarliegenschaft seit rund zehn Jahren gehört. Ein Grund dafür sind gebrauchte Spritzen, die er öfter auf seinem Grundstück findet. Laut Boos stammen die Drogenutensilien von Kunden des benachbarten Bordells. Als Bordell bezeichnet er den Massagesalon. Auch Diebstähle und Drogenhandel seien seit dessen Eröffnung üblich in der Wohngegend. «Die Leute deponieren Drogen bei den Abfallkübeln beim Altersheim nebenan. Andere Leute holen die Drogen dann wieder ab», so Boos zu zum Sender TVO, der am Donnerstagabend über das Thema berichtete. «Es verunsichert und macht Angst.» Ebenfalls sorge man sich um die Kinder des Kindergartens. Dieser liegt nur zwei Häuser weiter, gegenüber befindet sich das Pflegeheim.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, äussert sich im Beitrag ebenfalls dazu: «In der Liegenschaft sind Sozialwohnungen. Da drin wohnen Leute, die randständig sind oder mal auf die schiefe Bahn geraten sind und jetzt wieder Fuss fassen wollen», so Krüsi. Diverse Personen im Zusammenhang mit der Liegenschaft wurden polizeilich befragt. Die Polizei ahnde alles, was nicht erlaubt sei, und zeige Präsenz, um den Anwohnern Sicherheit zu vermitteln.



Einsprachen gegen das Baugesuch

Obwohl der Salon seit über einem halben Jahr besteht, wurde erst gegen Ende des letzten Jahres ein Gesuch für die Umnutzung der Wohnung zu einem Massagesalon eingereicht. «Wir haben mitbekommen, dass in dieser Wohnung ein Massagesalon betrieben wird. Daraufhin hat die Gemeinde ein offizielles Baugesuch eingefordert, da es sich um eine Umnutzung handelt», so Markus Scherrer, der Informationsbeauftragte der Gemeinde Flawil. Da es sich um ein laufendes Bewilligungsverfahren handle, mache die Gemeinde keine weitere Aussagen dazu.

Gegen das Gesuch wurden sechs Einsprachen eingereicht. Einer der Einsprecher ist M. B.* (42). «Abends sind komische Gestalten unterwegs, die alkoholisiert an den Garagen rütteln und nachsehen, ob die offen sind», sagt B. zu 20 Minuten. Er sorgt sich um seine Kinder und um die Abwertung des schönen Wohnorts. Auch er hat aufgrund der Umstände den Verdacht, dass es sich beim Massagesalon um ein Bordell handelt. «Wer geht schon gegen Mitternacht in einen Massagesalon, um sich eine medizinische Massage geben zu lassen. Zudem warten die Herren vor dem Haus meistens kurz mit dem Handy am Ohr, bevor sie hineingelassen werden», so B. weiter.

Durch das Einreichen des Baugesuchs haben nun die Nachbarn, darunter das gegenüberliegende Pflegeheim, die Möglichkeit erhalten, sich zu wehren. «Uns wurden Einsprachen gegen das Baugesuch eingereicht, und im Moment gehen wir den normalen Verfahren nach», so Scherrer zu den Einsprachen der Bewohner.

Die Bewohner des Quartiers sind um die Kinder und das Pflegeheim besorgt und wollen so grössere Auswüchse verhindern. «Wir haben Angst, dass das Quartier verwildert und wir bald milieuartige Zustände haben», so Boos. Einige Anwohner hätten in Erwägung gezogen, das Quartier zu verlassen.

* Name der Redaktion bekannt

(gab)