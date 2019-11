Durch Tritt zwischen die Beine gelang die Flucht

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr stahlen zwei weibliche Jugendliche am Aussenständer eines Modegeschäftes am Augustinerplatz in Konstanz (D) zwei Jacken im Wert von umgerechnet 330 Franken. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und verfolgte die beiden Tatverdächtigen bis zum Bahnhof, teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit. Gegen 11 Uhr sprach der Mitarbeiter die Tatverdächtigen auf den Diebstahl an und forderte die Herausgabe der Jacken.



Als ein Zeuge die Polizei anrief, bedrohte eine der Tatverdächtigen den Modeverkäufer mit einem mitgeführten Messer. Sie führte eine Stichbewegung in Richtung seines Körpers aus. Der Mitarbeiter konnte dem Angriff ausweichen und der Tatverdächtigen das Messer abnehmen. Als dieser das Messer an einen Zeugen weitergab, trat eine der Tatverdächtigen in den Genitalbereich des Verkäufers.



Flucht gelungen



Anschliessend warfen sie beide Jacken auf den Boden und stiegen zunächst in den Zug RE 5222 in Richtung Herisau. Kurze Zeit später wechselten sie laut der Polizei jedoch in den Zug IR 2118. Noch vor dem Eintreffen der Polizei fuhr der Zug gegen 11.09 Uhr mit beiden Jugendlichen in Richtung Luzern davon. Der Verkäufer blieb unverletzt, heisst es weiter.



Die weiblichen Jugendlichen sprachen Schweizerdeutsch, waren zwischen 14 und 16 Jahre alt, etwa 1,60 Meter gross und von kräftiger Statur. Eine Tatverdächtige hatte schwarze schulterlange Haare, trug schwarze Leggings, eine kurze dunkle Jacke, schwarze Schuhe und führte eine schwarz-weisse Sporttasche mit sich.



Auffallend pickliges Gesicht



Die andere Tatverdächtige hatte laut Angaben der Polizei blonde Haare mit Pferdeschwanz, ein auffallend pickliges Gesicht, trug eine dunkelblaue Sporthose, schwarze Schuhe mit weisser Sohle und führte eine dunkle Handtasche mit sich.



Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall auf Gleis 2 in Konstanz beobachtet haben beziehungsweise sachdienliche Angaben zur Identifizierung der Tatverdächtigen machen können. Es wird gebeten die Zeugenhinweise an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 00497531/995-0 zu geben.

