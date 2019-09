Junglenker überschlägt sich bei Selbstunfall

Kurz vor 19.30 Uhr am Sonntag ist es auf der Bischofszellerstrasse in Waldkirch zu einem Selbstunfall eines 23-jährigen Lenkers gekommen. In einer Linkskurve verlor der Junglenker die Kontrolle über seinen VW, worauf dieser ins Schleudern geriet, die Gegenfahrbahn überquerte und in den Wiesenhang prallte, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kam der Wagen auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Mann konnte sein Auto leicht verletzt verlassen.

Der 23-Jährige meldete den Unfall selbst bei der Polizei. Er musste wegen seinen Verletzungen mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(mig)