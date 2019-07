Lieferwagenfahrer rammt E-Biker – Mann (79) stirbt

Ein 32-jähriger Lieferwagenlenker fuhr am Donnerstag nach 17.45 Uhr in Lommis TG auf der Hauptstrasse in Richtung Affeltrangen TG. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es im Kreuzungsbereich Waldegg/Hünegg zur Kollision mit einem 79-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Schweizer verstarb trotz Reanimation noch auf der Unfallstelle.

Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Feuerwehr Lauchetal sperrte die Verbindungsstrasse für die Dauer der Unfallaufnahme und leitete den Verkehr örtlich um.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058 345 22 70 zu melden.



(20 Minuten)