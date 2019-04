Ehemann des Opfers muss in U-Haft

In St. Gallen ist es am späten Karfreitagmorgen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine tote Frau (60) wurde in einer Wohnung an der Ruhsitzstrasse aufgefunden. Tatverdächtig ist der Ehemann des Opfers.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Ostersonntag in einer Mitteilung schreibt, wurde nun für den Serben (66) Untersuchungshaft beantragt.

Dem Tötungsdelikt ist ein Streit vorausgegangen. Wie die Frau gestorben ist, ist nach wie vor unklar. Sie sei infolge massiver Kopfverletzungen gestorben, hiess es bei der Polizei am Karfreitag. Eine Schusswaffe oder ein Messer seien jedoch nicht im Spiel gewesen.

