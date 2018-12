So parkiert ein Thurgauer in Konstanz

«Ein grosses Auto, viel Geld und noch mehr Arroganz»: So beschreibt ein Leser-Reporter den Lenker des Wagens mit Thurgauer Kontrollschild, den er am Freitag in der Tiefgarage im Einkaufszentrum Lago in Konstanz (D) zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr sichtete. Es habe zwar noch freie Parkplätze gehabt, trotzdem sei so ein Verhalten schlicht «dämlich und egoistisch». Der 49-jährige Winterthurer mutmasst: «Das hat er extra gemacht, weil er Angst hatte, dass jemand seinen Porsche beschädigen könnte.» Er rege sich einfach darüber auf, wenn gewisse Menschen offenbar das Gefühl hätten, ihnen gehöre die Welt.

Schweizer Einkaufstouristen sind vielen Konstanzern ohnehin ein Dorn im Auge. Falschparkierer giessen da wohl noch mehr Öl ins Feuer. Bei einer grossangelegten Aktion gegen Falschparkierer vergangenes Jahr wurden dutzende Schweizer Einkaufstouristen gebüsst. Eine Passantin fand damals deutliche Worte: «Die Schweizer sind in Konstanz eine Plage.»

Tempolimit gegen Schweizer Raser

Doch nicht nur Falschparkierer, sondern auch Schweizer Raser sorgen immer wieder für Diskussionen. Die Strecke auf der A81 zwischen Engen und Geisingen (D) ist schon länger bekannt: Die Polizei im Kreis Konstanz kämpfte dort lange mit Rasern und illegalen Wettrennen. Als Konsequenz müssen die Autofahrer auf einer Länge von 17 Kilometern seit März dieses Jahres ein Tempolimit von 130 einhalten. Von März bis Anfang Oktober gab es über 5000 Verstösse gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung sowie 184 Fahrverbote. Ungefähr 15 Prozent davon dürften in die Schweiz gewandert sein, wie die zentrale Bussgeldstelle aufgrund ihrer Erfahrungen schätzt.

