Ein Unfall wie aus einem Flipper-Kasten

Der 61-Jährige fuhr am Samstagabend um 21.25 Uhr von Gossau in Richtung St. Gallen. In der Linkskurve Höhe Oberdorf fuhr er geradeaus und prallte direkt in eine dort angebrachten Leitplanke. Das Auto rutschte der Leitplanke entlang und streifte ein Gebäude, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Mitteilung schreibt.

Anschliessend kam der Wagen auf die Fahrbahn zurück, wo er gegen eine Baustellenabschrankung prallte. Schliesslich rutschte das Auto über beide Fahrbahnen und touchierte eine Gartenmauer, bevor es schliesslich stehen blieb.

Hoher Sachschaden

Der Autofahrer blieb bei diesem Unfall unverletzt. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab jedoch einen Wert von über 0,9 mg/l. Der 61-Jährige musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben.

Für die Aufräumarbeiten und die Fahrbahnreinigung mussten die örtliche Feuerwehr sowie das Strassenkreisinspektorat aufgeboten werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

(taw)