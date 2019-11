Ein Wolf wurde erlegt, ein anderer kam unters Auto

Vier der neun Jungtiere des Wolfrudels am Beverin sollten bis März 2020 erlegt werden, hatte der Kanton Graubünden anfangs Oktober verfügt. Damals war es der Wildhut bereits gelungen, zwei Jungwölfe zu töten. Vergangene Woche konnte ein drittes Jungtier erlegt werden, wie es am Montag in einer Mitteilung der Standeskanzlei Graubünden heisst.

Dank des Monitorings durch die Wildhut des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden konnte die Bewegung der Wölfe des Beverinrudels kontinuierlich verfolgt werden. Die hohe Mobilität der Tiere und das schwierige Gelände hatten einen Eingriff bisher verhindert. Mit dem einsetzenden Schneefall drangen die Wölfe in tiefere Lagen vor. Die Entnahme des dritten Wolfs, eines männlichen Jungtiers, ist im Verlauf der letzten Woche im Tal in Siedlungsnähe erfolgt.

Wolf von Auto angefahren

Unabhängig von den Regulationsbemühungen der Wildhut ist am Montagmorgen bei Cazis GR ein weiterer Jungwolf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Wildhut musste das Tier in der Folge erlösen. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der organisierten Erlegung der vergangenen Woche und dem Verkehrsunfall. Beim verunfallten Tier handelt es sich ebenfalls um einen männlichen Jungwolf aus dem Beverinrudel. Ob dieses Tier bei der Regulierung des Beverinrudels anzurechnen ist, wird derzeit vom Bundesamt für Umwelt abgeklärt.

Die Tiere werden nun im Tierspital der Universität Bern untersucht und an der Universität Lausanne genetisch identifiziert. Solange der Vollzug der Bestandesregulation andauert, werden keine weiteren Details zu Ort und Zeit der Aktionen bekannt gegeben.

