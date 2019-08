Schweizer lernen im Outback das Fischzüchten

2011 wagte Familie Tobler einen kompletten Neuanfang und wanderte von Hörstetten TG nach Australien aus. Damals begleitete das SRF die Familie für die DOK-Serie «Auf und davon». Eine der Hauptgründe für den Tapetenwechsel war die Familiensituation: Vater Rolf Tobler war als selbständiger Bodenleger mehr in fremden Häusern anzutreffen als daheim, Mutter Emma Tobler war deshalb sehr oft mit den Kindern alleine. So entschied sich die Familie gemeinsam dazu, nach Westaustralien auszuwandern.

Vor zwei Jahren dann der grosse Neubeginn: Rolf Tobler gründete die Firma Indian Ocean Studies, kurz IOS. «Ziel der IOS ist es, Schweizern jeden Alters und ohne besondere Vorkenntnisse eine Ausbildung am staatlich geführten Meeresinstitut in Geraldton in Australien zu ermöglichen», sagt Rolf Tobler gegenüber 20 Minuten. Am Institut in Australien werden Kurse wie Aquakultur, Meeresbiologie und Tauchen angeboten. Diese werden von Professoren des Meeresinstituts geleitet. Tobler und sein Sohn stehen vor Ort als Studentenberater und Ansprechspersonen zur Verfügung.

Von Tintenfisch-Zählungen bis Clownfisch-Zucht

Die Ausbildung dauert sechs Monate, jeweils von Januar bis Juni. Davon sind drei Monate Theorie und drei Monate Praxiserfahrung, sowohl im Labor wie auch im kühlen Nass selbst. Von Tintenfisch-Zählungen bis zum Züchten von Clownfischen ist alles dabei. Jeder dieser Kurse wird laut Tobler speziell auf den Kursteilnehmer abgestimmt.

Auch der hohe Anteil an Importfischen hätten den Thurgauer zum Handeln veranlasst: Ihm zufolge stammen gegen 90 Prozent aller in der Schweiz verkauften Fische aus dem Ausland. «In der Schweiz vertreten verschiedene Leute und Institutionen die

Meinung, dass keine genügende und angemessene Ausbildung für Fischzüchter angeboten wird.» Hier sieht Tobler Potential nach oben.

Hier sieht man die Unterwasserwelt Australiens. (Video: Rolf Tobler)

Kurs wird in der Schweiz anerkannt

Aus diesem Grund wurde der Kurs an die gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben für eine Fachspezifische Berufsunabhängige Ausbildung (FBA) in der Schweiz angepasst. 20 Minuten liegt ein Schreiben vom Eidgenössischen Departement des Inneren (EDI) vor, in dem Tobler die Anerkennung des von ihm angebotenen Kurses für die Schweiz erhält. Einzig ein Tag Theorie muss noch an der Hochschule in Wädenswil oder in Bern besucht werden.

«Das Angebot richtet sich vor allem an junge Mensch ab 18 Jahren, die in die Fischzucht oder Meeresbiologie einsteigen wollen», sagt der 51-Jährige. Aber auch an älterere Personen, die sich auf einer Reise weiterbilden oder einfach ihren Horizont erweitern wollen.

Kursteilnehmer können bei Gast-Familien schlafen

Der Kostenpunkt für die sechs Monate liegt bei rund 7000 Franken. Darin inbegriffen sind die Kurskosten der Ausbildung in Aquakultur mit Zertifikat II inklusive der Einschreibgebühr und das gesamte Schulmaterial. Zudem werden Eintritte in Museen, Schwimmbäder, Galerien und den Wildlifepark während des ganzen Aufenthaltes übernommen.

Den Hin-/Rückflug, die Visakosten und die Unterkunft muss der Kursteilnehmer selbst berappen. Die IOS helfe jedoch sowohl bei der Visabeantragung, wie auch bei der Unterbringung bei einer Gastfamilie.

(maw)