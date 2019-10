Eine Million Franken für ein Menschenleben

Zum spektakulären Unfall kam es am 11. Juni diesen Jahres auf der Wattwilerstrasse in Ricken SG. Ein Töfffahrer (61) stürzte wegen eines Auffahrunfalls und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Aus der anderen Richtung kam in diesem Moment ein 96-Tonnen-Pneukran angefahren.

Der Chauffeur (57) reagierte geistesgegenwärtig, wich dem Töfffahrer aus und lenkte sein Gefährt über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der achtachsige Spezialkran-Lastwagen überschlug sich daraufhin und kippte zur Seite. Der Chauffeur blieb unverletzt. Den gekippten Pneukran zu bergen, war ein schwieriges Unterfangen und kostete einen sechsstelligen Betrag. Der Schaden am Kran beträgt rund eine Million Franken.



Die Bergung des Pneukrans im Zeitraffer. (Video: Kapo SG)

Strafbefehl für Töfffahrer

Wie das «Toggenburger Tagblatt» am Dienstag schreibt, hat die Staatsanwaltschaft St. Gallen kürzlich die Untersuchung zum Fall abgeschlossen. Für den Kranchauffeur hat der Unfall keine rechtlichen Konsequenzen. Das Verfahren gegen ihn wegen Verletzung der Verkehrsregeln wurde durch eine Nichtanhandnahmeverfügung beendet.

Anders liegt der Fall beim beteiligten Töfffahrer. Gegen ihn wurde kürzlich ein Strafbefehl wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeugs erlassen. Diesen könnte er theoretisch ans Kreisgericht Toggenburg weiterziehen.

Die beiden Verfügungen sind laut der Zeitung noch nicht rechtskräftig.

(taw)