«Ich fahre Betrunkene, um mit jemandem zu reden»

Eine Leser-Reporterin hat am Samstag gegen 14 Uhr einen Brief beim Seeburgpark in Kreuzlingen gefunden. Er ist an niemanden adressiert, vorne auf dem Umschlag heisst es bloss: «Komischer Brief». Im Brief selbst geht es um einen 23-Jährigen, der von seiner Einsamkeit erzählt. Er lebe seit sieben Jahren in Kreuzlingen, doch niemand kenne ihn und er kenne niemanden. «Ich sitze eigentlich nur Zuhause oder fahre mit meinem Auto durch die Gegend. Ich steige einfach ein und fahre ohne Ziel durch die Stadt», schreibt er. Die Einsamkeit mache ihn traurig. Er schaffe es einfach nicht, Anschluss zu finden.

Im Brief erzählt er auch von seinem Hund. Durch ihn habe er endlich wieder eine Aufgabe. Und wenn es da draussen Menschen gebe, denen es ähnlich gehe, wie ihm, könne er nur sagen: «Du bist nicht allein.» Der Brief endet mit einer Mail-Adresse, an die man schreiben könne, wenn man mehr wissen wolle.

Mögliche Brieffreundschaft

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt der Briefeschreiber, dass er es absolut ernst meine und der Brief kein Fake sei. Er habe am Wochenende acht solcher Briefe in Kreuzlingen verteilt. Unter anderem am Hauptbahnhof, am Hafenbahnhof, am Hafen, in einem Wohnkomplex und an einer Kirche.

«Ehrlich gesagt weiss ich nicht, warum ich das gemacht habe. Wenn man Zuhause sitzt und nichts zu tun hat, kommt man manchmal auf komische Ideen», so der 23-Jährige. Er habe vielleicht die Hoffnung gehabt, so per Mail mit jemandem in Kontakt zu treten und dass sich daraus eine Art Brieffreundschaft entwickle.

In der Vergangenheit habe er immer wieder versucht, Gespräche mit anderen anzuregen. Doch es sei schwierig, weil gefühlt alle in Gruppen unterwegs seien oder aufs Handy schauen. «Ich habe manchmal versucht am Bahnhof zu fragen, wann der Zug kommt und so ein Gespräch zu beginnen.» Doch meistens sei es so, dass die Leute keinen Bock zu quatschen hätten und ihn schnell wieder abwimmeln. Er habe auch schon Fremden, die betrunken waren, angeboten sie gratis nach Hause zu fahren, nur um mit jemandem sprechen zu können.



