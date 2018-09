Einsatz mit 90 Leuten wegen Fabrikbrand

Kurz nach 3 Uhr gingen am Dienstag bei der Kantonalen Notrufzentrale Meldungen über einen Brand auf dem Areal der Kammgarnspinnerei an der Kanalstrasse in Bürglen ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zwei Bauten des achtteiligen Fabrikgebäudes im Vollbrand.

Die Feuerwehren Bürglen und Weinfelden standen mit rund 90 Leuten im Einsatz und brachten den Brand unter Kontrolle. Weil das Gebäude an der Bahnlinie steht, wurden die Einsatzkräfte von einem SBB-Löschzug unterstützt.

Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden

Zwei Gebäudeteile wurden durch den Brand zerstört. Dank des raschen Feuerwehreinsatzes konnten die Schäden an den anliegenden Gebäuden in Grenzen gehalten werden.

Der Fabrikbrand in Bürglen TG (Video: Leser-Reporter).

Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich gemäss ersten Schätzungen der Kantonspolizei Thurgau auf mehrere hunderttausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache standen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger im Einsatz.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.

(juu)