Frau wird anonym für ihren Fahrstil beschimpft

Eine Leser-Reporterin aus dem Thurgau hatte vergangenen Freitag einen irritierenden Brief in ihrem Briefkasten. Die Adresse auf dem Umschlag wurde mit einer Schreibmaschine geschrieben. Im Umschlag fand die Dentalassistentin aus der Region Kreuzlingen TG einen auf dünnem, bräunlich-grauen Papier mit Schreibmaschine verfassten Brief. Einen Absender suchte sie vergebens. Am Ende des Briefes heisst es nur: «Freundlicher Gruss von einem anständigen Autofahrer.»

Jede Person kann eine voraussetzungslose Sperrung ihrer Personendaten beim Strassenverkehrsamt beantragen. Die Sperrung hat zur Folge, dass die Daten nur noch an Behörden, die von Amtes wegen diese Angaben benötigen, weitergegeben werden (Verkehrszulassungsverordnung, VZV Artikel 125).



In besonderen Fällen kann eine Datenweitergabe an Private erfolgen. Diese Auskünfte über Fahrzeugzulassung, auch bei gesperrten Daten, sind in der Verkehrszulassungsverordnung, VZV Artikel 126 geregelt.



Für den Kanton St. Gallen können Sie die Datensperre per Mail (info.stva@sg.ch) , per Post oder per Telefon (058 229 22 22) mitteilen. Oder Sie füllen das

Im Brief geht es um den Fahrstil der 32-Jährigen. Der Verfasser will beobachtet haben, wie sie ihn am Montag vor einer Woche überholte: «Zirka 13.30 Uhr haben Sie mich auf der Kreuzlingerstrasse Richtung Tägerwilen sehr arrogant und aggressiv auf der ganzen Länge einer Sicherheitslinie überholt.»

Und weiter: «Ihr aggressives Fahrverhalten beweist, dass Sie an einem sehr starken und schweren Porzellan-Syndrom leiden. Sollten Sie nicht wissen, was das ist, fragen Sie einen Arzt von der Seeseite Münsterlingen. Dieser Arzt wird Sie über Heilung und Aufenthalt in der Klink auf der Seeseite aufklären.» Gemeint ist die Psychiatrische Klinik Münsterlingen. Und mit Porzellan-Syndrom soll wohl angedeutet werden, dass sie nicht mehr alle Tassen im Schrank habe.

Kein gefährlicher Fahrstil

«Das ist beleidigend», findet die Leser-Reporterin. Der Verfasser habe wohl selbst psychische Probleme. «Oder wieso schreibt er mir anonym einen solchen feigen Brief?»

An den im Brief beschriebenen Vorfall könne sie sich nicht erinnern. «Ich fahre regemässig diese Strecke, weil sie Teil meines Arbeitsweges ist. Ich fahre aber zu anderen Zeiten dort durch als im Brief beschrieben.» Zudem habe sie keinen gefährlichen Fahrstil. «Ich habe seit Jahren keine Busse mehr bekommen.» Dass der Verfasser ihre Adresse kennt, kann sich die 32-Jährige nur so erklären: «Der Mann hat wohl eine Halterabfrage per SMS zu meinem Kontrollschild getätigt.»

Befragung von anonymen Personen nicht möglich

Im Brief gibt der Verfasser an, diesen in Kopie an die Kantonspolizei zugestellt zu haben. Bei der Polizei ist das Schreiben jedoch nicht bekannt, wie es auf Anfrage heisst.

Selbst wenn die Polizei dieses Schreiben erreicht hätte, hätte sie damit nichts anfangen können. «Um den Fall zu bearbeiten, müssten wir eine Befragung mit beiden Beteiligten durchführen. Da uns weder die Namen der Lenker noch die Kontrollschilder der Fahrzeuge bekannt sind, können wir niemanden befragen», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Eine Anzeige zum Überholmanöver sei keine eingegangen.

Grundsätzlich gebe es aber anonyme Schreiben, die von der Polizei sehr wohl Beachtung finden. «Es kommt vor, dass wir anonyme Hinweise auf Verbrechen bekommen, denen wir nachgehen», sagt Graf. Diese würden in der Regel auf einen konkreten Sachverhalt hinweisen und von Personen stammen, die sich zum Beispiel aus Angst nicht offen bei der Polizei melden.

