Entsorgen Schweizer ihren Abfall illegal in Konstanz?

«Du bist von Konstanz, wenn dir die Nachbarn mal wieder mit ihrem Müll das Moped zustellen. Immerhin schmeissen sie die gelben Säcke nicht mehr direkt drauf, was auch schon der Fall war. Und immer schön in der Dunkelheit, damit es keiner mitkriegt und man sich nicht wehren kann», entrüstet sich ein User auf Facebook. Damit sind nicht die Nachbarn aus dem Haus nebenan gemeint, sondern jene über die Grenzen hinweg – Schweizer.

Viele Deutsche beschweren sich über Beobachtungen von illegal entsorgtem Müll. Hausmüll wird inkorrekt entweder neben Mülleimern abgestellt oder in gelben Säcken entsorgt, die in Konstanz eigentlich nur für Verpackungsmüll gedacht sind. Nun stellt sich die Frage: Sind vor allem Schweizer Abfallsündner?

Ein Fall, bei dem die Schweizer die Täter waren, wurde vom Landratsamt bestätigt. Leute aus der Schweiz haben in Petershausen, rund einen Kilometer von der Grenzen entfernt, unsortierten Papiermüll und Plastik im Umfang von ungefähr einem Kubikmeter illegal entsorgt. Diese wurden in der Zwischenzeit gebüsst.

Bussgeld verhängt

Gemäss dem «Südkurier» hat das Landratsamt dafür eine Busse ausgesprochen, weil es sich bei der Einfuhr von Müll aus dem Ausland um einen Strafbestand handle. Es sei für Schweizer legal, Verpackungen von in Deutschland gekauften Waren auch in Deutschland in den dafür bereitgestellten Abfallcontainern zu entsorgen. Diese aber in der Schweiz zu sammeln und für die Entsorgung nach Deutschland zu bringen, sei hingegen verboten. Die Busse für die fehlbaren Schweizer liege bei rund 250 Euro.

Laut Sprecher Jens Bittermann betragen die Bussen für kleine Mengen von illegal abgelagertem Abfall, der ungefährlich ist, zwischen 100 und 800 Euro. Bei grossflächigen Verschmutzungen und bei Beinhaltung problematischer Stoffe wie beispielsweise Farbe kann die Strafe auch 10'000 Euro betragen.

Geringe Aufklärungsquote

Ob die Vorwürfe der Bevölkerung, dass Schweizer vermehrt Abfall in Konstanz entsorgen, stimmen, kann nicht bewiesen werden. Es gibt keine Statistiken dazu, wie viele Schweizer ihren Müll illegal in Deutschland entsorgen. Noch gewichtiger: «Leider ist die Dunkelziffer insgesamt sehr hoch, und es können nur wenige Personen belangt werden», sagt Bittermann weiter.

Dass aber nicht nur Schweizer Abfall auf unrühmliche Art entsorgen, zeigt ein weiterer Facebook-Post. Ein User teilt ein Bild, auf dem leere Kartonverpackungen in einem Einkaufswagen zu sehen sind. Dazu der Kommentar: «Jemand, der zu faul oder zu doof zum Kochen ist und genau so auch ihren Abfall entsorgt. Und nein, nicht Schweizer. Konstanzer Kennzeichen.»

