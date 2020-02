Er findet auch nach 400 Bewerbungen keinen Job

«Es muss doch möglich sein, dass ich einen Job finde», so Andreas Bartholdi zu den «Oberthurgauer Nachrichten». Seit dreieinhalb Jahren ist der 50-Jährige aus Amriswil TG nun schon auf Stellensuche. In dieser Zeit habe er über 400 Bewerbungen geschrieben – alle erfolglos.

In die Arbeitslosigkeit sei er unverschuldet gerutscht: Sein damaliger Arbeitgeber musste die Firma schliessen. «Wer mit 50 eine neue Stelle sucht, hat auf dem Arbeitsmarkt fast keine Chance», so sein Fazit. Die Ü50-Generation sei vielen Arbeitgebern schlicht zu teuer. Doch er wolle und könne arbeiten, denn an Arbeitserfahrung und Interesse fehle es ihm nicht.

«Perfekt wäre eine Tätigkeit, bei der ich abwechselnde Aufgaben hätte, sodass ich nicht den ganzen Tag sitzen oder stehen muss», wird er zitiert. Eine solche Arbeit ist laut dem 50-Jährigen allerdings schwierig zu finden. Häufig bekomme er nach dem Einreichen seiner Bewerbungsunterlagen gar keine Rückmeldung.

Zwei Franken pro Tag

Für zwei symbolische Franken am Tag ist Bartholdi derzeit in einem Beschäftigungsprogramm in Arbon angestellt. «Das ändert an meiner Abhängigkeit vom Sozialamt natürlich nichts», sagt er. Bartholdi will sich bis zu seiner Pensionierung nicht mit dem Sozialamt zufrieden geben. Auch wenn er nur ein kleines Stellenpensum bekommen würde, wolle er unbedingt arbeiten: «Hauptsache ich kann meine Rechnungen und meine Wohnung wieder selber finanzieren.»

(gab)