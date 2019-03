Erb-Schloss Eugensberg wurde verkauft

Bis zu seinem Tod wohnte der Pleitier Rolf Erb in seinem Luxusanwesen in Salenstein TG. Vergeblich hatte er zu verhindern versucht, dass es nach seinem Konkurs verkauft wird. 15 Jahre tobte deshalb ein Rechtsstreit. Doch nun hat dieser ein Ende: Das Schloss Eugensberg ist verkauft worden, teilt das Konkursamt des Kantons Thurgau am Mittwoch mit.

Käufer ist der 38-jährige Innerschweizer Christian Schmid. Er wolle mit seiner Frau in den nächsten Jahrzehnten im Schloss leben, heisst es in der Mitteilung. Er wolle es mit Inventar und jetztigem Bestand unterhalten. «Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die ein solches Objekt mit sich bringt, und werden alles daransetzen, Schloss Eugensberg eine ruhige, sichere und langfristige Zukunft zu gewährleisten. Wir freuen uns, schon bald in Salenstein leben zu können», wird Schmid, der in der IT-Branche tätig ist, zitiert.

Wanderweg soll öffentlich zugänglich bleiben

Wie viel Schmid für das Anwesen bezahlt hat, ist unklar. Der Mindestpreis betrug 35 Millionen Franken. Laut dem Konkursamt soll der Erlös in die Konkursmasse von Rolf Erb fliessen und kommt damit den Gläubigern zugute.

Das Hauptgebäude war vor fast 200 Jahren von Napoleon Bonapartes Stiefsohn erbaut worden. Zum neuen Besitz der Schmids gehören der Park, der Wald, das Landwirtschaftsland mit Gutshof, der Weiler, die Burg Sandegg und das Badehaus am Untersee. Der Wanderweg über die Sandegg und die Aussichtsplattform soll Wanderern weiterhin zugänglich sein.

Erst im Februar hatte der Dichter und Schriftsteller Peter Buser (82) erklärt, dass er für das Schloss 36,5 Millionen Franken hinlegen will. Schmid scheint ihn überboten zu haben. Laut dem Konkursamt wurde das Anwesen per 1. März «an den Interessenten mit dem besten Angebot» verkauft.

