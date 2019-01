Mildes Erdbeben in Davos gemessen

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist in Davos ein mildes Erdbeben gemessen worden. Laut dem Seismographen des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) wurde gegen 4 Uhr ein Erdbeben der Stärke 2,6 mit Ursprung in 8,8 Kilometern Tiefe gemessen.

Ein Erdbeben dieser Magnitude kann schwach gespürt werden. In der Nähe von Davos ist es also möglich, dass das Beben spürbar war. Gefahr für die Bevölkerung bestand dabei aber nicht, die Gefahrenstufe lag gerade einmal bei 1, was auf keine Gefährdung hinweist.

(doz)