Erdrutsch donnert mitten durchs Wohnquartier

Am Dienstag um halb 12 ist es in Kaltbrunn zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Dieser löste in Folge einen Erdrutsch aus, der ein Wohnquartier teilweise flutete. «Insgesamt neun Liegenschaften sind von den Erd- und Wassermassen betroffen», sagt Daniel Hug, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Der Schlamm habe einige Gärten verschüttet, bei einem Haus sei er bis in die Garage geflossen.

Hier sehen Sie, was die Erdmassen angerichtet haben. (Video: BRK News)

Besonders betroffen wurden die Strassen im Quartier. «Steine und Schlamm bedecken an manchen Stellen die ganze Strasse», sagt Hug weiter. Drei Polizeipatrouillen rückten zusammen mit der Feuerwehr aus. Die Leitung vor Ort übernahm dann der Führungsstab der Gemeinde Kaltbrunn.

«Das Schlimmste verhindern»

«Wir sind mit elf Einsatzkräften ausgerückt», sagt Christian Menzli, Kommandant der Feuerwehr Kaltbrunn. Als Erstes wurde der noch herrschende Wasserfluss unterbunden. Da die Wasserleitung einen Rohrbruch erlitten hatte, musste ein Schieber betätigt werden. Dieser blockiert die Wassermassen vor der defekten Stelle.

«Anschliessend haben wir die Lichtschächte ausgepumpt», so Menzli. Vor Ort habe man keine Schwierigkeiten gehabt. «Einziges Ziel war für uns, dass man Schlimmeres verhindern konnte.»

Nicht das erste Mal

Die Gegend um Kaltbrunn war schon öfters von ähnlichen Ereignissen betroffen. 2013 forderten heftige Regenfälle und Erdrutsche gar ein Todesopfer. Damals wurde ein 72-jähriger Mann vom Dorfbach mitgerissen. Zudem musste der Ironman in Rapperswil abgebrochen werden.

Auch 2006 kam es in der gleichen Gemeinde zu mehreren Erdrutschen. Besonders hart traf es einen Bauern: Gleich sieben Erdrutsche hatten sich auf seinem Land gelöst. Er gab damals an, es sei ein grosser Schock für die ganze Familie gewesen.





(20M)