Erkennen Sie das Falschgeld?

Zwei minderjährige Personen aus dem Kanton Tessin bezahlten in der Neujahrsnacht in einem Lokal in San Bernardino mehrmals ihre Getränke mit gefälschten 50-Euro-Noten. Das Lokalpersonal bemerkte, dass die Noten gefälscht waren. Ein Minderjähriger wurde durch das Lokalpersonal zurückgehalten und der Kantonspolizei Graubünden übergeben.

Ermittlungen ergaben, dass das Falschgeld von einem 18-jährigen Tessiner via Internet aus dem Ausland erworben wurde. Die mutmassliche Täterschaft bestehend aus drei Minderjährigen sowie einer 23-Jährigen und einem 18-Jährigen aus dem Kanton Tessin hat sich vor der Justiz zu verantworten.

(20M)