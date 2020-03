Erkennst du hier eine Katze oder einen Biber?

«Es hat mich überrascht, den Biber so auf der Strasse zu sehen. So etwas sieht man nicht jeden Tag», so Leser-Reporterin Bianca Allenspach. Die 24-Jährige war am Samstagabend mit ihrem Freund Robin Lukschander mit dem Auto auf der Hauptstrasse in Felben-Wellhausen TG unterwegs. Plötzlich sah sie, wie eine Biber klatschnass und zielstrebig geradeaus über die Strasse tappte. «Anfangs dachten wir, es ist eine Katze», so die 24-Jährige aus Waldkirch SG. Sie habe zum ersten Mal einen Biber in freier Wildbahn gesehen.

Auf Google Maps habe sie dann gesehen, dass der Weg des Bibers wohl von einem zum anderen Dorfbach führe. «Der Biber soll anscheinend regelmässig diesen Weg einschlagen», so Allenspach. Sie habe bisher nur angenagte Bäume vorfinden können. Offenbar hätten in der Gegend mehrere Biber ihr Revier.

