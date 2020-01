Bancomaten-Abfackler kam im weissen Overall

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau näherten sich gegen 3.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen zwei Personen zu Fuss dem Gebäude der Landi Oberthurgau an der Amriswilerstrasse in Roggwil. Dort machten sie sich am Bancomaten zu schaffen und setzten diesen kurz vor 4 Uhr in Brand, anschliessend ergriffen sie die Flucht. Ob sie Bargeld erbeutet haben, ist noch unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau mit Unterstützung der Kantonspolizei St. Gallen verlief ergebnislos.



So sieht der Tatort aus. (Video: BRK News)

Die Feuerwehr Roggwil konnte den Brand, der auf das Gebäude übergegriffen hatte, löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte mehrere Zehntausend Franken hoch sein.

Zeugen gesucht

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Unterstützt wurden sie durch Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat eine Strafuntersuchung eröffnet, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Eine Person war mit einem weissen Overall und blauen Handschuhen bekleidet, die zweite Person trug eher dunkle Kleidung. Wer in der Umgebung des Brandorts verdächtige Feststellungen gemacht hat oder Angaben zur Täterschaft machen kann, soll sich bitte bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 melden.

(taw)