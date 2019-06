Ertrinkender Knabe mit Hilfe von Drohne gerettet

Frische 16 Grad betrug die Wassertemperatur am Samstagnachmittag, als drei Jugendliche im Alter von 13 Jahren im Bodensee zu einem Floss schwammen. Wie die Deutsche Lebens-Retter-Gemeinschaft (DLRG) Konstanz in ihrem Einsatztagebuch schreibt, verliessen einen der Gruppe auf dem Rückweg auf halber Strecke die Kräfte. Glücklicherweise hatten gerade freiwillige Rettungsschwimmer der DLRG Wachdienst und bemerkten den Notfall. Doch statt ins kühle Nass zu springen, nutzten sie ihr neustes Tool: eine Drohne.

Befestigte Schwimmhilfe

Diese wird seit einer Woche auf deutscher Seite des Bodensees getestet – mit Erfolg: Noch bevor einer der Rettungsschwimmer im Wasser war, erreichte die Drohne den Einsatzort und setzte dort eine Schwimmhilfe ab. Die sogenannte Restube bläst sich bei Wasserkontakt von selbst auf und gab dem erschöpften 13-Jährigen Auftrieb, sodass er nicht in Lebensgefahr kam. Gemeinsam mit seinen Kollegen konnte er so an Land schwimmen. Er blieb unverletzt.

Clemens Menge, Vorsitzender der DLRG, ist sehr zufiedern mit den Minihelikoptern. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Wir hatten die Technik zwar schon länger im Auge, aber bei früheren Modellen dauerte es sehr lange, bis sich die Drohnen mit den Mobilfunkgeräten verbunden hatten und startbereit waren.» Dies habe sich nun geändert. Innerhalb von zehn Sekunden sei sie bereit zum Abflug.

Auch ein Thema für die Schweiz?

Einen Rettungsschwimmer oder ein Boot ersetzten könnte die Drohne aber nicht, wie Menge sagt. «Man muss in der jeweiligen Situation abwägen, was oder wen man einsetzt. Wenn sich die Person in Not überhaupt nicht mehr über Wasser halten kann, dann nützt die Drohne nichts mehr.» Trotztem stelle sie eine grosse Hilfe dar. Darum hofft Menge auf Spenden, um in naher Zukunft alle Rettungsposten mit der Technik ausstatten zu können.

In Deutschland hat sich die neue Technik also bewährt. Wird sie nun bald auch auf der Schweizer Seite des Bodensees getestet? Bei der Thurgauer Wasserrettung habe man auf jeden Fall schon von den neuen Drohnen gehört. Aber: «Für uns ist sie derzeit kein Thema», sagt Daniel Meili, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Man komme auch mit den derzeit vorhanden Mitteln schnell an den jeweiligen Notfallort. «Wir behalten den technologischen Fortschritt in Deutschland aber im Auge», fügt der an.

Fokus auf Unfallprävention

Auch bei der Schweizerischen Lebens-Rettungs-Gemeinschaft (SLRG) waren die Drohnen ein Thema: «Wir haben sie uns angesehen», sagt Philipp Binaghi, Sprecher des SLRG. «Wir sind aber zum Entschluss gekommen, unsere Ressourcen anderweitig einzusetzen», erklärt er. Grund: Der Fokus liege auf der Unfallprävention, die man unter anderem mit Aufklärungskampagnen fördere. «Drohen sind daher in den nächsten Jahren kein Thema in der Schweiz», so Binaghi.

