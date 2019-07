Es ist nicht immer das drin, was draufsteht

Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) kontrollierten am vergangenen Dienstag am Grenzübergang St. Margrethen SG einen in der Schweiz wohnhaften Österreicher (27). In seinem Auto fanden sie die als Reiseproviant getarnten «Guetzlischachteln», die sich in Tat und Wahrheit aber als Schmuggelversteck für Dopingpräparate herausstellten.

Wie die EZV mitteilte, befanden sich in den zwei verschlossenen Keksschachteln insgesamt 100 Ampullen vom anabolen Steroid Testosteron. Die Dopingsubstanz wurde zuhanden Antidoping Schweiz beschlagnahmt. Dort werden mögliche weitere Schritte untersucht.

(viv)