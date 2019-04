Ex-Kantonspolizist erhängt sich in Zelle

Bei der Medikamentenabgabe stiess ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Sennhof am Mittwochabend kurz vor 21.40 Uhr auf den leblosen 60-Jährigen in dessen Zelle. Das Anstaltspersonal nahm sofort die Reanimation auf, die durch ein Ambulanzteam der Rettung Chur weitergeführt wurde. Trotzdem verstarb der Schweizer.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Er befand sich wegen eines versuchten Tötungsdelikts und einer Brandstiftung seit November 2018 in Untersuchungshaft. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen nach ersten Erkenntnissen nicht vor, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Ehefrau schwer verletzt

Gemäss Recherchen von 20 Minuten handelt es sich beim 60-Jährigen um den Mann, der Anfangs November 2018 in Sent GR im Streit seine 45-jährige Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Sie konnte sich auf die Strasse retten. Kurz darauf kam es im Haus zu einem Brand.

Der 60-Jährige ist ehemaliger Mitarbeiter der Kantonspolizei Graubünden. Bis Ende 2015 arbeitete er dort, dann ging er. Offenbar begannen da seine psychischen Probleme.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden bestätigt auf Anfrage, dass es sich um diesen Mann handelt.

