Explosion zerstört Autogarage

Gegen 03.30 Uhr am Mittwochmorgen kam es in einer Autogarage an der Benderer Strasse zu einer Explosion. Sibylle Marxer, Mediensprecherin der Landespolizei Fürstentum Liechtenstein sagt: «Die Explosion war ziemlich laut. Viele Leute in der Umgebung haben den Knall gehört.» Die Feuerwehr Schaan konnte mit Unterstützung der Stützpunktfeuerwehr Vaduz den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Im Einsatz waren rund 45 Feuerwehrleute.

Die Garage wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Personen wurden keine verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Zur Unterstützung wird das Kompetenzzentrum Forensik in St. Gallen beigezogen. Bisher sei unklar, was für ein Gegenstand explodiert ist, so Marxer. Die Höhe des Sachschadens kann vorerst noch nicht abgeschätzt werden.

Durch den Brand war auch der Strassenverkehr beeinträchtigt. Der entsprechende Abschnitt der Benderer Strasse in Schaan (FL) musste während des Einsatzes gesperrt werden.

(mig)