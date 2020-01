Für 1600 Franken direkt von London nach Samedan

Vor 100 Jahren flog das erste Flugzeug von St. Moritz direkt nach London. Zu diesem Jubiläum hat das 5-Sterne-Hotel Badrutt’s Palace in St. Moritz ein besonderes Angebot lanciert. Gäste aus London können für rund 1600 Franken von London direkt nach Samedan fliegen und zurück.

Ähnliches Angebot:



Die Skigebiete Laax und Davos Klosters haben ein vergleichbares Angebot in diesem Winter. Gäste aus London können in einem Charterflugzug für maximal 32 Personen direkt nach Altenrhein fliegen. Dort werden die Gäste mit einem Luxusbus abgeholt und in ihr Hotel gebracht. Übernachtet wird in einer Luxusunterkunft und per WhatsApp steht ein Concierge zur Verfügung.



Geschäftsführer Richard Leuenberger sagte gegenüber dem Regionaljournal Graubünden von SRF: «Die Nachfrage ist vorhanden. Zwei Flüge sind mit je 30 Leuten schon ausgebucht.»

Der Zeitpunkt mit dem ersten Flug am 14. Februar sei ideal. Denn am Engadin Airport in Samedan ist neu der Instrumentenanflug möglich. So kann auch bei schlechten Sichtverhältnissen gelandet werden. Zudem würden die Flüge klimaausgleichend betrieben mit Kompensationen an globale Projekte zur CO2-Reduktion, so Leuenberger

Weitere Hotels mit an Bord

Die Charterflüge sind Teil eines grösseren Projekts: Mit Direktflügen aus europäischen Städten nach Samedan sollen zahlungskräftige Gäste aus Nordeuropa ins Bündnerland geholt werden. Daran sei nicht nur das Hotel Palace beteiligt, sondern auch andere Luxushotels in der Region, wie Heinz Hunkeler, Geschäftsführer des 5-Sterne-Hotels Kulm in St. Moritz, auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Sein Kollege Leuenberger fügt an: «Das Ziel ist vorerst, die Gäste aus Grossbritannien schnell bei uns zu haben. Sie sollen nicht über andere Flughäfen reisen müssen.»

Für das übergeordnete Projekt wurde bereits eine Machbarkeitsstudie gemacht. Die Studie hat ergeben, dass Direktflüge aus Städten wie Paris, Berlin oder London attraktiv sind.

Sinn und Unsinn der Flüge

Der Unternehmensberater Peder Plaz hat die erste Analyse zu den Charterflügen durchgeführt. Er sagte zu SRF: «Es ist eine grosse Chance für diverse Unternehmen. Das Pilotprojekt wird vielfältige Erfahrungswerte liefern.» Dazu würden etwa die Preise für die verschiedenen Involvierten gehören und welche logistischen Hürden noch zu überwinden sind für eine allfällige Ausweitung des Projekts auf andere Städte.

Kritisch dagegen ist Hansjörg Bhend, der Präsident der Vereinigung Bünder Umwelt-Organisationen. Er meint zu 20 Minuten: «Wir sind gegen solche zusätzlichen Flüge im Alpenraum. Sie sind aus klimatechnischen Gründen nicht gut.» Zudem sei St. Moritz auch auf anderen Wegen als mit dem Flugzeug erreichbar. Für Bhend sind die klimaausgleichenden Kompensationen nur dazu da, das schlechte Gewissen zu beruhigen.

Ausbau in den nächsten Jahren möglich

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL hat die Flüge noch nicht bewilligt. Laut Leuenberger könnten die Charterflüge aber auch ohne Bewilligung durchgeführt werden. Das Ziel sei aber, diese Bewilligung vor dem ersten Flug in gut zwei Wochen zu haben. Er sei optimistisch. «Das BAZL soll alle Abläufe am Flughafen kennen und gutheissen. Denn im besten Fall wird das Pilotprojekt in Zukunft ausgebaut», so Leuenberger.

Nötig sind laut dem BAZL noch gewisse Vorkehrungen für die Sicherheit am Engadin Airport. So müsse beispielsweise das Bodenpersonal noch geschult werden.

(mig)